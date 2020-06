Scontro fra moto e furgone a Casalgrande: un ferito

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 12.00 di questa mattina nella frazione Salvaterra di Casalgrande. Il conducente di un motociclo, un 52enne abitante a Correggio, è rimasto ferito fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casalgrande, i sanitari inviati dal 118 che hanno condotto il ferito all’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Casalgrande che hanno proceduto ai rilievi di legge, entrambi i mezzi ovvero un furgone Fiat Ducato di una ditta di corrieri condotto da un 37ene abitante a Parma e il motociclo percorrevano la SP 51 denominata in quel tratto via XXV Aprile con direzione Casalgrande-Rubiera. Per cause ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri, all’altezza del civico 61 il motociclo durante la fase di sorpasso urtava con la fiancata del furgone che effettuava manovra di svolta.