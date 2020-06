Dall’Unione Terre d’Argine due avvisi di mobilità fra Enti

L’Unione Terre d’Argine cerca, mediante mobilità fra Enti pubblici, un dirigente del proprio Settore Servizi socio sanitari, e agenti istruttori di Polizia Locale (cat. C) sempre dell’Unione: in entrambi i casi è stato pubblicato avviso per mobilità esterna a tempo pieno e indeterminato, con scadenza martedì 21 luglio 2020 alle ore 12:30 per presentare domanda.

La partecipazione è riservata a chi è già dipendente, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di una Pubblica Amministrazione, nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria analoga in caso di comparto diverso), e con il medesimo profilo professionale (o comunque con profilo considerato equivalente per tipologia di mansioni).

Sul sito https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/12102-bandi-e-avvisi-di-selezione è possibile consultare e scaricare gli avvisi integrali e le modalità di candidatura.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione Terre d’Argine (corso A. Pio 91, Carpi, telefono 059/649762-691-677).