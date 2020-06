L’assessore regionale all’agricoltura in visita al campo sperimentale delle ciliegie di Vignola

Oggi pomeriggio l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, ha fatto visita al mercato ortofrutticolo locale e al campo sperimentale sul ciliegio, di proprietà comunale e gestito dal Consorzio di Tutela della Ciliegia Tipica di Vignola.

A darne notizia è il direttore del Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp, Walter Monari, che spiega: “La scorsa settimana io e il presidente del Consorzio della Ciliegia e della Susina di Vignola, Andrea Bernardi, siamo stati ricevuti dall’assessore regionale all’agricoltura. Durante l’incontro abbiamo trattato diverse problematiche della frutticoltura e in particolare della cerasicoltura del vignolese. Al termine l’assessore è stato invitato a visitare le nostre aziende nel periodo della raccolta delle ciliegie e, nonostante i tanti impegni, è venuto oggi pomeriggio a Vignola e ha fatto visita al mercato ortofrutticolo, dove ha potuto vedere di persona l’alta qualità del nostro prodotto. In seguito, la visita si è diretta al campo sperimentale, giudicato tra i migliori d’Italia. Il campo è così suddiviso: un’area sperimentale per il ciliegio convenzionale, che ospita una prova portinnesti e una prova di confronto di varietà e selezioni; un’area sperimentale per il ciliegio biologico; un’area sperimentale per il susino convenzionale, che ospita una prova di confronto tra varietà e selezioni di susine europee e di susine cino-giapponesi.

Dai risultati del campo sperimentale – prosegue Monari – ci aspettiamo gli indirizzi per i futuri impianti di ciliegio e susino. Ho già ricordato inoltre che un appezzamento è destinato alla coltivazione biologica; in futuro sarebbe auspicabile mettere a punto un progetto di copertura per la difesa, oltre che dal cracking, da malattie fungine e da attacchi di insetti dannosi.

L’assessore regionale ha preso atto del grande lavoro che stiamo svolgendo nel settore della ricerca e della divulgazione, temi ritenuti indispensabili per la produzione di ciliegie di alta e altissima qualità. Auspichiamo di rivederlo presto sul nostro territorio per condividere assieme a lui nuovi progetti che portino benefici alla frutticoltura locale”.

“L’assessore regionale all’agricoltura sarà sempre il benvenuto sul nostro territorio – aggiunge il sindaco vicario, Angelo Pasini. Quella del campo sperimentale comunale sul ciliegio, del resto, è un’ottima esperienza scientifica sulla quale come amministrazione crediamo molto, e che è stata attentamente seguita in questi anni dall’assessore all’agricoltura del Comune, Massimo Venturi. Intendiamo continuare a portarla avanti per sostenere i produttori locali con la ricerca su nuove varietà e su innovative soluzioni tecniche di coltivazione”.

***

(In foto, da sinistra: l’assessore regionale Alessio Mammi, il presidente Consorzio della Ciliegia di Vignola IGP, Paolo Pelloni, il direttore del Consorzio della Ciliegia di Vignola IGP, Walter Monari, il presidente del Consorzio della Ciliegia e della Susina di Vignola, Andrea Bernardi)