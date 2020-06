Castelvetro: denuncia rapina ma in realtà era una rissa

Il mese scorso i carabinieri erano stati attivati dal locale ospedale di Sassuolo poiché si era presentato un ragazzo italiano 34enne di Castelvetro, con una serie di traumi, il quale aveva riferito di aver subito una rapina da sconosciuti. Le immediati indagini attivate dalla locale stazione hanno permesso di accertare come il ragazzo non fosse in realtà stato coinvolto in una rapina, bensì in una rissa, avvenuta per futili motivi con altre persone del luogo da lui ben conosciute. In particolare sono sei le persone denunciate in stato di libertà, tutte per rissa, di età compresa tra 25 e 30 anni, tre delle quali anche per lesioni personali. Il ragazzo ferito è stato deferito alla procura della repubblica per simulazione di reato.



