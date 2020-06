Auto contro albero a Casalgrande, una ferita

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 6.00 di questa mattina nella razione Sant’Antonino di Casalgrande, comune del comprensorio ceramico reggiano, in conseguenza del quale la conducente, una 43enne abitante a Casalgrande è rimasto ferito fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casalgrande, i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Casalgrande che hanno proceduto ai rilievi di legge, l’autovettura Ford Fiesta condotta dalla 43enne percorreva via statale della frazione Sant’Antonino di Casalgrande quando, per cause ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri, perdeva il controllo dell’auto che finiva contro un albero ribaltandosi. La conducente veniva estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari inviati dal 118 che la conducevano in ospedale per le lesioni riportate.