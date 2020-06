Maranello, l’Agenda 2030 per una comunità sostenibile

Parte il progetto Agenda 2030 di Maranello con i nuovi obiettivi di sostenibilità ONU. L’amministrazione comunale ha avviato “Maranello per l’Agenda 2030 ONU” per promuovere la conoscenza dell’Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile verso cittadini, imprese sociali, associazioni culturali e di volontariato e comunità di migranti. L’Agenda 2030 è il programma d’azione delle Nazioni Unite sottoscritto da 193 Paesi nel settembre 2015 e articolato in 17 obiettivi (global goals) e 169 sotto-obiettivi.

I 17 obiettivi riguardano la dimensione economica, sociale e ambientale e sono il nuovo riferimento di impegni a livello internazionale per governi, imprese e cittadini a livello globale e locale. “Con questo progetto”, afferma Elisabetta Marsigliante, assessore ad ambiente e partecipazione, “vogliamo coinvolgere diversi soggetti del territorio nella divulgazione delle azioni e degli obiettivi previsti a livello globale per lo sviluppo sostenibile: una serie di interventi che non riguardano soltanto la tutela dell’ambiente ma anche il tema dell’inclusione sociale, dei diritti e della parità di genere. Il concetto di sostenibilità deve essere allargato ad una visione più complessiva di come intendiamo il presente e il futuro delle nostre città e territori. Crediamo che in un arco temporale di dieci anni, da oggi al 2030, sia possibile pensare e mettere in pratica azioni che coinvolgano quanti più attori possibili, e con i primi incontri dell’Agenda, seppure in modalità di videoconferenza, abbiamo iniziato a lavorare nella giusta direzione”.

Il progetto fa parte di “Shaping Fair Cities”, programma europeo coordinato dalla Regione Emilia-Romagna che coinvolge 17 partner europei, 10 nazioni e 2 comuni della provincia di Modena, tra cui Maranello. Gli obiettivi prevedono la divulgazione dell’Agenda 2030 ONU, azioni-pratiche sul territorio ed esempi per stimolare nuove idee e azioni di miglioramento su tre ambiti: azioni per il clima, parità di genere, città inclusive e sostenibili. Il percorso, avviato da poco, e coordinato da Focus Lab, prevede 3 webinar con diversi attori del territorio: il primo ha coinvolto circa 30 dipendenti pubblici del Comune e si è svolto il 28 maggio; il secondo previsto per il 18 giugno coinvolgerà imprese sociali e associazioni migranti, mentre il terzo si svolgerà il 25 giugno e vedrà la partecipazione delle associazioni culturali. Alla fine del processo si terrà un forum pubblico finale di presentazione di varie pratiche europee, nazionali e locali per gli obiettivi di sostenibilità globale e locale. Oltre ai webinar sono stati previsti vari strumenti di sensibilizzazione e divulgazione: una mostra divulgativa presso l’Ufficio Tecnico del Comune, una campagna Facebook con vari suggerimenti, video divulgativi sugli obiettivi ONU e una guida pratica. Tutti i materiali sono visibili dal sito del Comune.