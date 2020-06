A Mirandola nuova ordinanza del sindaco

Termine dell’attività del C.O.C., riapertura aree gioco nei parchi pubblici, chiusura del servizio telefonico dedicato alla cittadinanza per informazioni sul Covid-19. È quanto contenuto nell’Ordinanza n. 110 emanata oggi, mercoledì 3 giugno dal Sindaco di Mirandola Alberto Greco, con decorrenza da oggi.

Il provvedimento fa seguito a quanto deciso in occasione dell’ultima seduta del Centro Operativo Comunale tenutosi questa mattina. Nel dettaglio il sindaco, unitamente agli membri del C.O.C. cittadino ha stabilito:

– la cessazione dell’attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), la cui convocazione era stata disposta con provvedimento del Sindaco n. 62 del 5.03.2020;

– la riapertura delle aree gioco attrezzate nei parchi, giardini ed aree pubbliche del territorio comunale, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa nazionale e regionale in materia;

– la cessazione del servizio telefonico dedicato alla cittadinanza, attivo nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (da lunedì a venerdì) e dalle ore 8:30 alle 13:00 (sabato), destinato a fornire informazioni e chiarimenti in merito alle disposizioni di contrasto al COVID-19 ed alla loro corretta applicazione;

Inoltre si è provveduto a ribadire che: per accedere alla sede municipale di via Giolitti, alla biblioteca comunale “E. Garin” di via 29 Maggio, ai magazzini comunali di via XXV Aprile ed al “Barchessone Vecchio”, presso la frazione di San Martino Spino, oltre ad essere dotati di mascherina è necessario sottoporsi alla prova della temperatura corporea tramite termoscanner, effettuata all’ingresso dal personale incaricato: in caso di temperatura superiore ai 37.5°, l’interessato verrà invitato a lasciare l’edificio ed a recarsi subito al proprio domicilio, contattando il medico di famiglia.

Ma anche a sottolineare che, prosegue fino ad esaurimento la distribuzione di buoni spesa (per l’acquisto di beni di prima necessità) destinati a nuclei famigliari in difficoltà privati della propria fonte di reddito causa Covid-19. Ad oggi i buoni in totale distribuiti sono stati 6721, per un totale di oltre 100.800 euro di valore, mentre 687 i nuclei famigliari che ne hanno beneficiato.