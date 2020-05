Iniziata la sistemazione del parco “I Folletti” di via Fornace

E’ iniziato ieri pomeriggio il progetto “ScartoRisorsa”, presentato da quattro associazioni cittadine NuovaMente Secchia, Legambiente Comuni Pedemontani Modenesi ed Associazione Emilii con Il Melograno capofila e formalizzato prima dell’inizio dell’emergenza Covid-19 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sassuolo alla presenza degli Assessori Sharon Ruggeri ed Ugo Liberi.

Il progetto punta alla realizzazione di attività di recupero e valorizzazione del parco “I Folletti” di via Fornace.

Nella giornata di ieri, nel pieno rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sono iniziate le attività manutentive nel parco, che riguarderanno, nello specifico, la sistemazione di tavoli e panchine esistenti attraverso interventi di carteggiatura e tinteggio con impregnante.

L’Associazione ha fissato il giovedì pomeriggio (meteo permettendo) come giornata di lavoro settimanale, pertanto per tutti i prossimi giovedì, i volontari saranno al lavoro per la sistemazione del parco cittadino.