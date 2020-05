Sensi unici alternati su nove strade provinciali reggiane

La Provincia di Reggio Emilia informa che, nell’ambito dell’appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord, è in corso la manutenzione della segnaletica orizzontale sulle seguenti arterie stradali: Sp 7 Pratissolo – Felina, Sp 23 Rivalta – Quattro Castella – Vezzanella, Sp 39 Taneto – Sant’Ilario D’Enza – Casello A/1, Sp 40 Castelnovo Sotto – Cadelbosco Sotto – Bagnolo in Piano, Sp 47 Bagnolo – Correggio, Sp 62 Cavriago – Cella, Sp 105 Osteriola – Stiolo, Sp 63R del Valico del Cerreto e Strada Cispadana (bretella di collegamento con la A22). Durante l’esecuzione di tali lavori, nei tratti interessati saranno istituiti sensi unici alternati, regolati da movieri, e con limitazione della velocità a 30 km/h.

Senso unico alternato regolato da movieri e limite di velocità a 30 km/h da oggi anche sulla Sp 109 Parco di Roncolo, in comune di Quattro Castella, fino al termine dei lavori di ripristino dei tagli effettuati per la nuova rete posata da Ireti.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.