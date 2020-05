Oggi e domani nuova distribuzione di pacchi-spesa a 300 famiglie solieresi

Nelle giornate di oggi (mercoledì 20 maggio) e domani (giovedì 21 maggio) vengono distribuiti nelle abitazioni di 300 famiglie solieresi, per un migliaio di persone, i pacchi-spesa di solidarietà alimentare destinati ai nuclei familiari in difficoltà economica per il lockdown di contrasto del Covid-19. Al lavoro è la stessa squadra di 70 volontari – per la maggior parte giovanissimi, tra i 18 e il 28 anni – che si era messa in azione già nel weekend di Pasqua, per una prima distribuzione solidale, seguita dalla consegna dei buoni-spesa.

I pacchi contengono generi alimentari di prima necessità.

L’operazione è di nuovo coordinata dalla cooperativa sociale Eortè.

Il progetto di solidarietà alimentare solierese è reso possibile da numerose e significative donazioni, dall’apporto volontaristico di 12 associazioni del territorio, oltre che di sconti da parte di ditte e produttori locali, questi ultimi veri protagonisti insieme al volontariato dell’operazione. La scelta d’acquisto dei prodotti che compongono il paniere è stata fatta dando la priorità alle aziende che hanno sede sul territorio o nelle immediate vicinanze, favorendo così l’economia agricola locale, che in questo momento è fortemente danneggiata, e offrendo un esempio di economia solidale.

“Siamo orgogliosi di replicare un’operazione formidabile”, spiega il sindaco Roberto Solomita, “resa possibile solo grazie alla rete del volontariato e della solidarietà che contraddistingue da sempre la realtà di Soliera. E siamo felici di esser riusciti a coinvolgere e sostenere l’economia locale, con particolare attenzione ai piccoli produttori colpiti dalla crisi, potendo contare sulla generosità di tanti.”