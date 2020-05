Unipol Arena Lab: al via gli esami anche per i privati. Tre le tipologie di test

Sono migliaia le prenotazioni per i test sierologici arrivate in poche ore all’Unipol Arena Lab: grandi aziende del territorio, ma anche piccole e medie – oltre cento in tutto – hanno deciso di effettuare lo screening sierologico sui propri dipendenti per tutelare al massimo la loro salute e ridurre al minimo i rischi dovuti alla frequentazione dei luoghi di lavoro. Ma il vero boom di richieste è da parte dei privati: per far fronte in tempi brevi a tutte le domande si è deciso di aprire da subito le prenotazioni anche per i privati cittadini, che possono sottoporsi al test sierologico presso l’Unipol Arena Lab con prescrizione medica.

Gli esami che vengono eseguiti presso il nuovo centro screening – nato dalla collaborazione tra Synlab e Unipol Arena – sono di tre tipi: il test sierologico qualitativo, al costo di 25 €, stabilisce solo se una persona ha sviluppato o meno gli anticorpi contro il Sars-Cov-2, secondo una logica positivo/negativo; il test sierologico quantitativo (60 €), più specifico, rileva e misura la quantità di anticorpi neutralizzanti IgM e IgG, in grado di dare l’immunità al virus; il tampone naso-faringeo (70 €) è l’unico strumento in grado di diagnosticare l’infezione attiva.

Come funziona il servizio

Gli esami vengono effettuati in modo sicuro e veloce, su appuntamento. Gli utenti accedono con la propria auto all’interno dell’anello che circonda il building dell’Arena: in quattro minuti l’esame è fatto; a regime verranno eseguiti circa 3mila test al giorno. Entro le 24 ore successive il paziente potrà scaricare l’esito del test dalla piattaforma dedicata ai referti online disponibile sul sito www.synlab.it.

In caso di positività al test, scatterà da subito l’isolamento precauzionale in attesa dell’effettuazione del tampone oro-faringeo di verifica. La struttura è a disposizione per i lavoratori delle aziende per effettuare il tampone al costo di 70 euro; i privati cittadini, se positivi, procederanno al tampone gratuito rivolgendosi alla sanità pubblica.

Aziende e privati cittadini che desiderano effettuare i test presso Unipol Arena Lab possono contattare synlabtest@unipolarena.it