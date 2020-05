Soliera, orari più liberi e flessibili per parrucchieri ed estetiste

Con un’ordinanza del sindaco Roberto Solomita, il Comune di Soliera sceglie di liberalizzare gli orari di esercizio e le giornate di apertura per barbieri, parrucchieri, estetiste, tatuatori e piercing. La decisione viene presa per venire incontro alle esigenze di quelle attività che sono costrette a limitare l’accesso dei clienti all’interno dei propri locali, garantendo in tal modo la sicurezza e il distanziamento sociale anti contagio da Covid-19.

Gli acconciatori e i centri estetici e di tatuaggio avranno pertanto l’opportunità di organizzare liberamente le proprie giornate di lavoro dal lunedì alla domenica (compreso martedì 2 giugno) e le proprie aperture 24 ore su 24.

L’orario adottato dovrà venire esposto in modo ben visibile dall’esterno, sulla vetrina di accesso dell’esercizio stesso, insieme al numero di telefono per effettuare la prenotazione.

Le attività sono tenute a rispettare le normative e i regolamenti comunali, in particolare per quanto riguarda i limiti delle attività rumorose, così come le tutele previste nei contratti di lavoro.