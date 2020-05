Rimborso trasporto pubblico locale: anche quest’anno gratuità per chi frequenta le scuole superiori

Stanno iniziando ad arrivare in questi giorni i rimborsi legati agli abbonamenti sottoscritti per il trasporto scolastico. Ricordiamo che è prevista la copertura totale per chi frequenta le scuole superiori fino alla classe quinta compresa. Arriveranno sui conti correnti forniti dagli utenti al momento della sottoscrizione due bonifici separati. Per chi è oltre la quinta superiore è previsto il rimborso della metà del costo del trasporto quindi sul conto corrente vedrà un solo bonifico a suo beneficio.

Per fare un esempio, chi frequenta le superiori e ha speso 380 euro per fare l’abbonamento verso Modena riceverà un primo bonifico da 190 euro e poi un secondo, entro fine mese, da altri 190 euro.

“Dovendoli impiegare per legge nel trasporto – spiega il Sindaco Umberto Costantini – oggi più che mai sono felice di aver fatto ormai per il quarto anno consecutivo la scelta di sostenere in particolare i nostri ragazzi e le loro famiglie. Anche questo rende Spilamberto unico in Italia. Inizialmente dovevano essere tre gli anni di gratuità, con il sostegno della Regione Emilia Romagna sono diventati quattro. Insieme alla Regione stiamo definendo come proseguire questa esperienza positiva che aiuta tanto le famiglie quanto l’ambiente”.