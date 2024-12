Bassa reggiana, minore rapinato alle giostre: i carabinieri denunciano il presunto autore

Si trovava presso le giostre allestite durante la fiera del paese in un comune della bassa reggiana, quando un ragazzino gli avrebbe strappato dalle mani una banconota da 10 euro. Quando la vittima, pure lui minorenne, ha tentato di recuperare i propri soldi, il presunto responsabile del furto lo avrebbe minacciandolo con un coltello e aggredito fisicamente, mettendogli le mani al collo per poi darsi alla fuga, lasciandosi cadere dalla tasca dei pantaloni, una tessera sanitaria.

La vittima contattava nell’immediato i genitori e si recava dapprima in ospedale per le cure del caso, venendo dimesso con una prognosi di 3 giorni, e successivamente presso la stazione dei carabinieri di Guastalla per denunciare i fatti e consegnare anche la tessera sanitaria persa dal presunto responsabile durante la fuga. A seguito delle indagini, i militari acquisivano a carico di un 16enne, elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine ai fatti denunciati e, con l’accusa di rapina impropria, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna il 16enne residente in un comune della bassa reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

