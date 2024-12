Armato di coltello e violento con i carabinieri: 23enne denunciato a Reggio Emilia

Si aggirava a piedi in atteggiamento sospetto in viale IV Novembre, quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia che hanno deciso di procedere ad un controllo. Il giovane, di etnia nord africana, alla richiesta dei documenti è andato in escandescenza urlando e sbracciando in direzione dei militari, con fare aggressivo e minaccioso, scalciando verso di loro e tentando di prelevare dalla parte posteriore dei suoi pantaloni un coltello a serramanico, immediatamente recuperato e sequestrato, che risultava essere della lunghezza complessiva di 16 cm, di cui 7 di lama.

I fatti risalgono alla mattinata di ieri quando, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 23enne domiciliato in città. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.