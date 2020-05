Dalle 6.30 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati a Solara di Bomporto, in via Carrate per incendio di un fienile. Operazioni in corso che proseguiranno per diverse ore. Sul posto tre mezzi con 11 uomini. Nessun ferito. Cause da accertare.



