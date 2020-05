Al Mabic di Maranello il prestito riparte in sicurezza

A partire da lunedì 18 maggio la Biblioteca Mabic sarà aperta al pubblico per il solo servizio di prestito su prenotazione e restituzione libri e materiale multimediale. Non sono attivi i servizi di consultazione, studio e ricerca. Gli orari di apertura saranno il lunedì dalle 14.30 alle 19 e da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Il servizio di prestito viene erogato unicamente su prenotazione tramite posta elettronica all’indirizzo biblio.maranello@comune.maranello.mo.it, per telefono: 0536/240028 negli orari di apertura della Biblioteca, sul portale Bibliomo tramite accesso al proprio profilo personale.

I libri prenotati saranno preparati dagli operatori e si potranno ritirare in modalità “take away”, velocemente, in uno spazio dedicato. La restituzione dei libri avverrà tramite il box collocato all’esterno della biblioteca, disponibile 24/24h, mentre la restituzione dei DVD avverrà tramite una cassetta posta nell’atrio della biblioteca. In nessun caso il materiale da restituire dovrà essere consegnato agli operatori o depositato al banco prestito. Per richiedere la proroga di un documento in prestito occorre telefonare o scrivere una email.

Tutti i prestiti in corso sono stati prorogati fino al 4 giugno. Per la ricerca dei materiali da prendere in prestito e per ogni informazione è possibile usare il catalogo www.bibliomo.it (disponibile anche tramite la App BiblioMo) e il catalogo dei libri per ragazzi www.kids.bibliomo.it. Sempre disponibile il servizio “Consigli di lettura… al telefono”: tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30 è possibile telefonare alla biblioteca (0536 240028) per ricevere consigli di lettura. Particolare attenzione alla sicurezza dei materiali che, una volta rientrati dal prestito verranno isolati tramite quarantena di almeno 5 giorni per i libri e 10 giorni per CD e DVD, sanificati tramite disinfezione della copertine con soluzione idroalcolica, manipolati unicamente dagli operatori della biblioteca con guanti e mascherina. I locali e le attrezzature verranno sanificati ogni giorno.

Per entrare al Mabic è necessario indossare la mascherina e disinfettare le mani utilizzando i prodotti messi a disposizione all’ingresso. Si potrà accedere uno alla volta seguendo la segnaletica di entrata e uscita, mantenendosi ad una distanza di 1,5 metri dagli altri utenti e dai bibliotecari. Non sarà quindi ancora possibile, per il momento, leggere e studiare in biblioteca, sfogliare quotidiani e riviste, accedere agli scaffali ed entrare nelle sale, utilizzare i computer della biblioteca per consultare il catalogo o per navigare in internet, né sostare al banco prestito per richieste bibliografiche, prendere in prestito libri di stoffa o polimaterici per bambini, accedere alla zona ristoro e/o ai bagni. Non sarà possibile accedere alla biblioteca con febbre, tosse o raffreddore.