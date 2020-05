La Spesa sospesa continua e si allarga in 6 supermercati di Castenaso

Dal 10 aprile scorso davvero tanti privati cittadini e aziende hanno offerto generi di necessità non deperibili che i volontari hanno portato nelle case del territorio segnalate dallo Sportello Sociale. È la ‘Spesa sospesa’ per le famiglie in difficoltà. L’iniziativa continuerà almeno fino al termine di maggio: con una importante e pratica novità. In aggiunta al Comune come punto di raccolta, si sono resi disponibili ora sei negozi, che ringraziamo per l’interesse e la collaborazione nell’affiancarsi al Comune in questa iniziativa.

Chi farà acquisti, potrà scegliere di destinarne una parte alla Spesa sospesa, semplicemente lasciando i prodotti — preferibilmente beni di prima necessità e a lunga conservazione — nel carrello. Saranno i volontari della Pubblica Assistenza a radunarli, e poi consegnarli alla parrocchia di Castenaso per la distribuzione settimanale alle famiglie bisognose.

Ecco i nuovi esercenti della Spesa sospesa:

1) Ipermop, via Tosarelli 179, Villanova

2) Coop Reno, via Gramsci, Castenaso

3) Supermercato 3 C (ex Sisa) via Bentivogli, Castenaso

4) Conad Castenaso via Tosarelli, Castenaso

5) Extracoop Centro Nova, via Villanova, Villanova

6) MaxPi, via Tosarelli 316, Villanova

Come detto, rimane sempre possibile lasciare la spesa in Comune (ingresso via XXI ottobre dal lunedì al venerdì 9 – 13).

Ci viene segnalata, in particolare, una maggiore necessità di questi prodotti: omogeneizzati di frutta pollo o pesce; pannolini; pastina per neonati; sale; prodotti per l’igiene personali (es. bagnoschiuma).

Ricordiamo anche che per sostenere la comunità castenasese è possibile fare una donazione tramite un bonifico bancario intestato al Comune di Castenaso, con i riferimenti sotto riportati:

IBAN: IT97 W030 6902 4771 0000 0300 078 / BIC: BCITITMM / Banca: Intesa San Paolo /CAUSALE: Contributo per emergenza Covid-19

Le donazioni si andranno a sommare al fondo stanziato dal Governo pari a 82mila euro per i buoni spesa, e saranno impiegati per sostenere coloro che non riescono a far fronte alle esigenze di prima necessità.