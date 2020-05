Incendio di un bosco a Borgo Tossignano

Il reparto volo dei Vigili del fuoco dell’Emilia Romagna è intervenuto con l’elicottero ‘Drago’ per un incendio boschivo nei pressi del centro abitato di Borgo Tossignano, nella valle del Santerno. Numerosi i lanci d’acqua effettuati dal pomeriggio per contenere il fronte del fuoco ed evitare il coinvolgimento delle case. Intervenute anche le squadre a terra provenienti dal comando di Bologna. Le fiamme hanno interessato anche un’abitazione. Non risulterebbero persone ferite. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.



