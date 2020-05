Elemosina. Ascari (M5S): “il Prefetto acquisisce i verbali del consiglio, Menani si ravveda”

“Sul caso elemosina a Sassuolo il prefetto Pierluigi Faloni ha acquisito i verbali del Consiglio”.

L’annuncio è di Stefania Ascari, deputata del MoVimento 5 Stelle. La parlamentare pentastellata è la prima firmataria di una lettera inviata alla Prefettura e di un’interrogazione al Viminale.

“L’interessamento del prefetto è un segno di vicinanza dello Stato al territorio – analizza Ascari con gli attivisti M5S sassolesi – e l’affermazione di un principio umano prima ancora che giuridico. Non è possibile, soprattutto in una fase d’emergenza, punire chi decide di fare un’opera di bene. Non è nemmeno immaginabile ‘schedarle’, come proposto da esponenti del centrodestra sassolese. Ci auguriamo che l’articolo 61 del regolamento comunale sia stralciato senza ‘se’ e senza ‘ma’. Se così non fosse, non resteremo inerti, ma continueremo a far sentire la nostra voce in difesa dei cittadini e dei diritti”.