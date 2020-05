Distribuzione di mascherine domani a Sassuolo

Distribuzione gratuita domani delle mascherine chirurgiche consegnate dalla Regione Emilia Romagna attraverso la Protezione Civile regionale.

Considerato l’allentamento delle misure restrittive e tenuto conto del fatto che, a Sassuolo, ad ogni residente nelle settimane precedenti è già stata consegnata a domicilio una mascherina, poiché i pezzi consegnati non sono sufficienti a coprire l’intera popolazione residente in città, questa volta l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire 13 punti di distribuzione, dislocati sull’intero territorio comunale, in cui recarsi per ritirare le mascherine naturalmente mantenendo le distanze.

Dalle ore 9 alle ore 18 di domenica 10 maggio, con orario continuato e fino ad esaurimento scorte a disposizione, i volontari di protezione civile saranno presenti per consegnare gratuitamente le mascherine ai sassolesi che si recheranno nei punti di ritiro.

A Borgo Venezia il punto di ritiro sarà collocato presso la scuola “Caduti per la Libertà” coi volontari di Aeroclub;

nel Comparto W presso la “Pas” con i volontari della Croce Blu Pas;

in largo Bezzi nel parcheggio della “Casa nel Parco” con volontari Ana;

al Parco Tassi il gazebo sarà collocato in via Gorizia, di fronte alla lavanderia, coi volontari Gel;

a San Michele presso il piazzale della chiesa con gli Alpini San Michele;

al parco Albero d’Oro nel parcheggio lato via Refice coi volontari Gev;

il centro storico sarà coperto con i Vos dislocati in piazza Garibaldi ed in via Pia nel pressi del distributore;

Braida sarà coperta con la postazione al parco “Le Querce” con i volontari della Croce Rossa e nel parcheggio del “Parco Amico” con i volontari Anc;

Montegibbio nei pressi del Circolo Boschetti Alberti con i volontari del circolo;

la zona di via radici nel parcheggio “Comet” con i volontari Anc;

a Pontenuovo il gazebo sarà collocato nel parcheggio antistante il bar.