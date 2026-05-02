Controlli della polizia locale nel parco di via Nicoli: denunciato un trentenne

Un intervento per disturbo della quiete pubblica si è trasformato in un episodio di violenza nei confronti degli agenti della Polizia locale. Nella notte di domenica 26 aprile, la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a schiamazzi e musica ad alto volume all’interno del parco di via Nicoli.

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato un gruppo di persone che stava consumando bevande alcoliche accompagnate da musica ad alto volume. Alla vista della pattuglia, parte dei presenti si è allontanata rapidamente, mentre altri sono rimasti nell’area: sono stati invitati a cessare i comportamenti molesti e a ripristinare le condizioni di decoro, raccogliendo i rifiuti lasciati a terra.

Tra le persone rimaste, alcune hanno mostrato insofferenza ai richiami degli agenti. In particolare, un uomo di circa trent’anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, ha assunto un atteggiamento sempre più aggressivo: dapprima con offese verbali, quindi simulando ripetutamente gesti di aggressione, fino a rifiutare di fornire le proprie generalità.

Il controllo è degenerato quando l’uomo ha reagito fisicamente agli operatori che tentavano di identificarlo, arrivando ad aggredirli. Bloccato dagli agenti, è stato accompagnato al Comando di via Galilei per le procedure di identificazione. Anche all’interno degli uffici, tuttavia, il comportamento è rimasto violento: il trentenne ha danneggiato arredi, ha continuato a minacciare gli operatori e si è reso responsabile di ulteriori atti aggressivi, causando lesioni a uno degli agenti, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità, danneggiamento, lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Durante il controllo, infatti, è stato trovato in possesso di un utensile idoneo ad arrecare danno a terzi.