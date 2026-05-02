Per la prima volta, il Comune di Formigine ha ospitato le finali regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù per l’anno scolastico 2025/2026.

La manifestazione, organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ha portato sul territorio circa 500 tra studenti e insegnanti provenienti da ogni provincia della regione. I giovani atleti si sono misurati in diverse discipline, tra cui pallavolo, calcio a 5, rugby tag e pickleball.

Il successo dell’evento è stato possibile anche grazie alla collaborazione tra gli uffici scolastici e le associazioni sportive del territorio, che hanno messo a disposizione competenze e spazi per lo svolgimento delle gare. Le attività si sono articolate tra il Palazzetto dello Sport di Formigine, la Palestra Ferraguti e la palestra della scuola primaria Palmieri di Magreta, il Palazzetto dello Sport e la Palestra Parrocchiale di Corlo, la Palestra Polivalente Cavazzuti, la palestra della scuola secondaria di primo grado Fiori, il campo da rugby comunale e il Centro San Francesco. Questa distribuzione ha permesso di accogliere al meglio le diverse specialità, confermando la versatilità dell’impiantistica sportiva locale.

Afferma l’Assessora allo Sport, Giulia Bosi: “In questi due giorni Formigine si è riempita di un’energia contagiosa. Un ringraziamento speciale va alla commissione organizzatrice regionale, a quella modenese e a tutte le federazioni coinvolte per aver scelto il nostro Comune, oltre ovviamente alle associazioni che si sono prodigate per dare una mano, in particolare PGS Smile, Ginnastica Solaris, A.S. Corlo, Highlanders Formigine Rugby e ASD Magreta. Lo sport non è solo competizione, ma si conferma uno strumento fondamentale di crescita e di socialità per i nostri ragazzi”.

Conclude il Vicesindaco con delega alle Politiche scolastiche, Marco Casolari: “Vedere la scuola e lo sport camminare fianco a fianco è l’immagine più bella che potevamo restituire alla comunità. I Nuovi Giochi della Gioventù rappresentano molto più di un torneo sportivo; sono un laboratorio educativo dove il rispetto delle regole, l’inclusione e lo spirito di squadra diventano lezioni di vita. La collaborazione con gli uffici scolastici e i dirigenti degli istituti locali è stata preziosa per trasformare queste giornate in un momento di alto profilo pedagogico”.