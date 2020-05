Mezzo pesante perde carico polveroso: Pedemontana chiusa a Vignola per le operazioni di pulizia

A Vignola, lungo la strada provinciale nuova Pedemontana, un mezzo pesante, nella mattina di martedì 5 maggio, ha perso parte del carico di materiale polveroso per uso ceramico sulla sede stradale, in un tratto all’altezza dello svincolo tra l’arteria e la strada provinciale 623 Vignolese.

A partire dalle ore 11,30 la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni di pulizia in sicurezza da parte degli operatori del servizio Viabilità della Provincia, anche tramite l’impiego di un mezzo specializzato. Le operazioni proseguiranno presumibilmente per alcune ore; sul posto oltre agli operatori provinciali è presente la Polizia locale per regolare la circolazione.