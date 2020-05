L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa. Nessuna iniziativa in piazza quest’anno

L’8 Maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari che operano in tutto il mondo, oltre 160 mila dei quali in Italia, presenti ovunque, quotidianamente, per aiutare chi soffre.

La festività ricorda il giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore di Croce Rossa, la più grande organizzazione umanitaria del mondo, presente in 192 paesi.

Come l’anno passato, Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo ha gentilmente richiesto ai Comuni del Distretto Ceramico (Sassuolo – Fiorano – Formigine e Maranello) di esporre per tutta la settimana, dal 4 al 10 Maggio 2020, la bandiera di Croce Rossa sui Palazzi Comunali come gesto simbolico di vicinanza ed apprezzamento per le iniziative condotte da Croce Rossa Italiana a favore delle persone più vulnerabili, nonché quale occasione per evidenziare la stretta collaborazione tra enti che, ognuno per le sue competenze, operano a favore dei cittadini.

Essere in prima linea sempre, ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di difficoltà: è con questo spirito che da oltre 150 anni milioni di volontari diffondono l’intuizione del fondatore Henry Dunant.

Questo particolare momento ribattezzato “il Tempo della Gentilezza” diventa ispirazione per ricordare i Principi Fondamentali, tra i quali Umanità e Neutralità, che diventano azioni quotidiane che spesso fanno la differenza tra i vulnerabili.

Quest’anno non saremo presenti in piazza, come gli anni passati, con la tradizionale fiaccolata e eventi collaterali, ma saremo comunque operativi giornalmente nei vari servizi che da mesi ci impegnano in questa pandemia.