Biblioteca di Soliera: al via il servizio di consegna a domicilio dei libri

Domani mercoledì 6 maggio prende il via il servizio di consegna libri a domicilio rivolto agli utenti della biblioteca Campori e della biblioteca Junior che, in questi giorni di emergenza sanitaria, non possono muoversi da casa o preferiscono non uscire.

I libri, i dvd e e i cd si possono prenotare telefonando al numero 059.568591, dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 13, oppure compilando il modulo al link apposito: https://forms.gle/g3it81tvfheDQsm79.

È possibile richiedere al massimo 5 titoli. Il prestito dura 30 giorni.

Le consegne si effettuano solo nel territorio del comune di Soliera, sempre di martedì e di giovedì mattina, indicativamente tra le 10 e le 13. Verranno effettuati al massimo due tentativi di consegna.

È inoltre possibile restituire i libri, i dvd e i cd presi in prestito in precedenza purché siano consegnati all’operatore in un sacchetto chiuso. Non è possibile prenotare il solo servizio ritiro libri.

Da lunedì 11 maggio la biblioteca Campori di piazza Fratelli Sassi, all’interno del Castello, riaprirà anche fisicamente, nei consueti orari, ma limitatamente ai servizi di prestito e consegna di libri, dvd e cd, assicurando che la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio.