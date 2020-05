Sfalci del verde pubblico, il programma del Comune di Vignola

E’ in pieno svolgimento, sul territorio comunale, il piano degli sfalci del verde pubblico. La settimana scorsa, con la squadra degli operai comunali, è stato effettuato lo sfalcio presso il parco di Via Venturina, il parco di via Monti, le aree verdi del complesso residenziale “Le Corti” di Brodano e il giardino municipale.

Le associazioni Pedale Vignolese, Pescatori, Scout Agesci 2 e Dog Mania hanno provveduto allo sfalcio del parco antistante le loro sedi sociali in via G. Cavedoni.

Da oggi sono attive sul territorio 3 squadre con altrettante macchine rasaerba: in particolare una squadra formata da operai interni del Comune e 2 sono squadre della ditta appaltatrice Verditalia s.r.l..

Entro la fine della settimana in corso, la previsione è quella di effettuare lo sfalcio dell’erba nelle seguenti aree e parchi: parco di via Consuma, parco di via Collina, parco di via Parini, area di sgambamento cani di via G. Gozzano, parco di via Milano, parco via G. Ungaretti/Tangenziale Ovest, parco di via G. Matteotti, parco di via Vigna, parco E. Berlinguer di via Ragazzi del ’99, parco degli Gnomi di via Cornadura, Fossa Gazzotti, parco delle Città Gemellate e Amiche di via di Mezzo, area verde di via A. Locatelli, area verde di via A. Degli Esposti, parco della Meditazione di via N. Sauro, parco del Gessiere.

Al termine del suddetto programma, tutte le aree fruibili saranno state sfalciate; poi si darà priorità alle aiuole stradali con problemi di visibilità, alle scuole e per ultime alle aree di arredo non fruibili.

Potrà accadere che si effettui lo sfalcio di un parco o di un’area verde e non si proceda anche al taglio dell’erba di aiuole poste nelle immediate vicinanze sempre di competenza comunale: non si tratta di dimenticanze o negligenze, ma della volontà di dare la massima priorità ai parchi e alle aree fruibili, in modo che possano essere utilizzate in sicurezza da bambini e famiglie il prima possibile.