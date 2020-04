Uffici Comunali Sant’Ilario: dal 4 maggio accesso su appuntamento

Da lunedì 4 maggio (fino a diversa comunicazione), in considerazione della situazione sanitaria in atto e delle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile, gli uffici comunali riceveranno il pubblico su appuntamento in modo da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti. L’accesso avverrà esclusivamente con l’uso della mascherina. Gli appuntamenti possono essere richiesti telefonicamente (centralino: 0522 902811 e uffici specialistici) o via mail (civico@comune.santilariodenza.re.it). Per le segnalazioni numero dedicato: 338 3066914.



