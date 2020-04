Emergenza Covid-19, l’Ospedale ringrazia tutte le associazioni che hanno offerto il loro contributo

ospedale sassuoloL’Ospedale di Sassuolo, a nome dei suoi professionisti, della Direzione e del Consiglio di Amministrazione, desidera ringraziare tutte le associazioni locali e nazionali per l’impegno che hanno affrontato, attraverso le donazioni, offrendo il loro concreto supporto in questa fase di emergenza.

Il nostro ospedale è stato individuato, dalla Regione, come una delle strutture sanitarie a livello provinciale capace di assistere e curare chi si ammala di Covid-19, la nuova patologia che sta colpendo il mondo intero. In questo contesto di veloci cambiamenti, anche organizzativi, sentire la vicinanza del tessuto imprenditoriale, dei cittadini e del mondo associativo, che si stanno prodigando per dare il loro prezioso contributo, è davvero importante.

In un’ottica di massima trasparenza, e per riuscire a ringraziare tutti i soggetti che donano un contributo volontario per il sostegno dell’ospedale, pubblichiamo l’elenco completo delle associazioni dalle quali è pervenuta una donazione.

La risposta generosa e solidale che il mondo associativo sta dispiegando per sostenere il Servizio Sanitario, mette in luce – ancora una volta – il valore del suo operato all’interno della società. A tutti i volontari, e a chi si impegna nelle diverse realtà associative, l’ospedale manda il più sentito e caloroso ringraziamento.