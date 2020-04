Maranello: in bicicletta con pistola scacciacani, torcia e coltellino. Denunciato

Dopo la mezzanotte a Maranello, i carabinieri della locale stazione hanno controllato un cittadino moldavo diciannovenne, residente nel pavullese, con precedenti di polizia, sorpreso in giro in sella ad una bicicletta lungo via Graziosi. Viste le circostanze di luogo e di tempo, il giovane è stato sottoposto a perquisizione dalla quale è spuntata una pistola a salve, un coltellino multiuso e una torcia. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti allo scasso e atti all’offesa.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013