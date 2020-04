La Croce rossa di Pavullo ha donato 200 mascherine del modello ffp2 alla Polizia provinciale.

La comandante Patrizia Gambarini, ha partecipato, venerdì 24 aprile, alla consegna a Pavullo, da parte dei volontari della Croce rossa locale, dei dispositivi di protezione che saranno utilizzati dai 20 agenti della Polizia provinciale durante le attività di controllo e presidio del territorio.

Per quanto riguarda i controlli sul rispetto delle regole per il contenimento del coronavirus, la Polizia provinciale ha sanzionato tre podisti, giovedì 23 aprile, mentre correvano, senza motivi di necessità previsti dalle disposizioni nazionali e regionali, due in luoghi distinti lungo le ciclabili nella zona di Modena e un altro sempre su una ciclabile a Bastiglia.

I controlli della Polizia provinciale si concentrano su aree verdi, come il parco Amdendola a Modena, percorsi natura e piste ciclabili intercomunali, con il coordinamento della Prefettura sulla base delle richieste dei sindaci.