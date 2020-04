Consegnati 38 computer alle famiglie sancesaresi

“L’Istituto Pacinotti, come altre scuole del Paese, sta affrontando una grande sfida digitale – il commento dell’Assessore all’Istruzione Luca Brighetti – per questo l’Amministrazione è pronta a supportare, anche economicamente, le scuole locali in caso di bisogno per permettere l’esercizio da parte di tutte le famiglie del diritto allo studio”.

A San Cesario si rinnova dunque la sinergia tra Amministrazione e Istituto Pacinotti per assicurare a tutte le famiglie la possibilità di seguire le attività a distanza: per questo sono stati consegnati computer, tablet, e connessioni internet e garantito un servizio di assistenza informatica. In tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo Pacinotti si sta infatti sperimentando la didattica a distanza. Sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stato anche indetto un concorso per gli studenti sul momento storico che stiamo vivendo dal nome “A due passi da te”.

MONITORAGGIO E CONSEGNA – Per far fronte a questa digitalizzazione veloce e forzata, l’Istituto ha attuato un piano di consegna e sostegno alle famiglie per garantire il diritto allo studio sul territorio. Dopo un primo monitoraggio delle necessità delle famiglie, l’Istituto Pacinotti ha consegnato sul territorio 38 computer in comodato d’uso gratuito di cui 33 agli studenti, inclusi 3 dispositivi per studenti con disabilità certificata, 3 a docenti e 2 a personale Ata. È stato già avviato un altro monitoraggio delle necessità, che ha già raccolto 2 nuove richieste per le scuole medie di San Cesario, 4 richieste per la scuola Tassoni di Piumazzo e 9 richieste per le Verdi. Sono stati anche acquistati 10 tablet, che saranno disponibili a breve, 6 connessioni internet e 6 router per le famiglie sprovviste. A questa mole di lavoro si aggiunge anche l’attivazione da parte dell’Istituto Pacinotti di un servizio di assistenza informatica online o in presenza su appuntamento.

“Stiamo affrontando tutti un processo di cambiamento repentino e imprevedibile, – spiega l’Assessore Luca Brighetti – che riguarda le competenze professionali e genitoriali, le modalità di gestione della relazione educativa scolastica, i modi e i tempi e l’utilizzo di tutte le possibili risorse tecnologiche a disposizione. Per questo motivo, l’impegno dell’Amministrazione in raccordo con l’Istituto Comprensivo è stato quello di garantire a tutti i bambini e ragazzi i mezzi per fruire dei sevizi a distanza. La garanzia di un’equità di accesso ai percorsi di formazione ed educazione, a prescindere dalle possibilità, è sempre stata una nostra prerogativa politica”.

A DUE PASSI DA TE – In questo periodo così complesso insieme all’Istituto Pacinotti abbiamo bandito un concorso a premi intitolato “A Due Passi da Te”.

Il concorso vuole offrire ai bambini e ai ragazzi un momento di riflessione e di meta-cognizione sul momento storico che stiamo vivendo, indurli a riflettere in maniera critica e creativa sul nuovo modo di vivere gli affetti e le relazioni durante la quarantena forzata che li costringe a stare lontani. In totale libertà i ragazzi saranno chiamati a creare un’opera che rappresenti questo periodo. La premiazione avverrà in concomitanza alla giornata di festa di fine emergenza sanitaria che, come amministrazione indentiamo organizzare appena sarà reso possibile. “Ringraziamo la Dirigente Scolastica per il grande sforzo profuso dall’Istituto Comprensivo che ha saputo far fronte all’attuale crisi. In questa fase la collaborazione tra istituzioni è stata davvero importante e preziosa”, conclude Brighetti.