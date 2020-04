Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 13 aprile

Sereno per tutta la giornata, salvo annuvolamenti di scarsa consistenza sui rilievi romagnoli al primo mattino. Temperature: minime in lieve diminuzione sulle aree di pianura interna, senza variazioni di rilievo altrove: valori compresi tra 11°C e 13°C lungo la fascia costiera, tra 6°C e 9°C sul settore pianeggiante. Massime in lieve aumento, comprese tra 20 e 22°C sull’Emilia, qualche grado inferiori in Romagna e sulla costa. Venti: al mattino deboli nord-orientali sulla fascia costiera con locali rinforzi sul mare, nord-occidentali sulle restanti zone; deboli variabili dal pomeriggio. Mare: inizialmente mosso, ma con moto ondoso in attenuazione nella seconda parte della giornata fino a poco mosso in serata.

(Arpae)