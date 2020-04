Domani a Reggio Emilia il primo Consiglio provinciale in videoconferenza della storia

Il Consiglio provinciale di Reggio Emilia si riunirà domani, per la prima volta nei suoi 160 anni di storia, in videoconferenza. In osservanza delle disposizioni governative in atto causa emergenza sanitaria Covid-19, il presidente Giorgio Zanni, i consiglieri provinciali ed il segretario generale si collegheranno da remoto per discutere un ordine del giorno che, al primo punto, prevede l’approvazione del Bilancio consuntivo 2019.

La pubblicità alla seduta sarà assicurata attraverso il link alla sala riunioni virtuale della piattaforma LifeSize che verrà diffuso, attraverso il sito internet ed i canali social della Provincia di Reggio Emilia, almeno due ore prima l’inizio del Consiglio, fissato per le 14 di domani.

Sempre ai sensi delle direttive nazionali in vigore per contrastare la diffusione del virus Covid-19, il Bilancio 2019 verrà subito sottoposto ad approvazione nel corso della seduta di domani, senza il passaggio in Assemblea dei sindaci per il parere previsto dall’articolo 1 comma 55 della Legge 56/2014.