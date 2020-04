A San Felice sul Panaro buoni spesa distribuiti a 238 famiglie

Sono state complessivamente 362 le domande per i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità arrivate in Comune a San Felice sul Panaro. 119 di queste sono state respinte per mancanza dei requisiti. I buoni, che lo ricordiamo erano riservati a persone in stato di bisogno a causa dell’emergenza coronavirus, sono stati distribuiti a 238 nuclei familiari per un totale di 55.335 euro erogati. Al momento quattro domande risultano sospese per integrazione della documentazione.

La distribuzione dei buoni spesa si è conclusa lo scorso 18 aprile. I Servizi sociali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord hanno erogato ai cittadini, sulla base delle domande pervenute, la somma che era stata assegnata al Comune.

«A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Elisabetta Malagoli – vorrei ringraziare le dipendenti dei Servizi Sociali che nei giorni scorsi hanno fornito la massima collaborazione nell’accoglimento e nell’analisi delle domande e nella distribuzione dei buoni, venendo al lavoro anche sabato e domenica, in un momento così complesso».

Qualora il Governo dovesse destinare ulteriori risorse economiche al Fondo di Solidarietà comunale, il Comune di San Felice sul Panaro provvederà a darne tempestivo avviso alla comunità e a riprendere l’iter erogativo.