Campogalliano: in giro nel parco con delle grosse tenaglie, denunciato

Ieri pomeriggio dopo le 17:30 i carabinieri della stazione di Campogalliano, nel corso di uno dei tanti servizi espressi sul territorio per il contrasto alla diffusione del virus, hanno notato, all’interno del parco pubblico un giovane nordafricano, la cui presenza era ampiamente ingiustificata in quel luogo. Sottoposto a controllo e successivamente a perquisizione, è stato trovato in possesso di una grossa tenaglia.

Il 36 enne tunisino, con vari precedenti di polizia in materia di stupefacenti, nel corso delle attività di polizia giudiziaria, ha dichiarato ai carabinieri, per tre volte, tre diverse generalità, tanto che per risalire alla sua certa identità è stato necessario ricorrere alle impronte digitali. L’uomo è stato denunciato per false attestazioni sulla identità personale e porto ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.