Mascherine, ancora 2.400 sono disponibili per il ritiro a Castenaso

Circa 2.400, tante sono le mascherine che ancora rimangono a disposizione a favore dei cittadini più fragili e a rischio tra la popolazione di Castenaso. Poco più di un terzo della prima fornitura da parte della Regione Emilia-Romagna.

In particolare gli anziani ultra 65enni, possono ritirarne una a testa presso la sede della Pubblica Assistenza di Castenaso (in Via G. Amendola, 5) dalle 8:00 alle 12:30 dal lunedì al sabato. In ogni caso, al numero 051/787151 è possibile prenotarsi per un altro orario qualora vi fossero particolari motivi.

Allo stesso modo, anche le altre categorie più sensibili (malati cronici, immunodepressi e malati oncologici, donne in gravidanza, persone in difficoltà economica/sociale, disabili, associazioni coinvolte nell’emergenza e che si occupano di soggetti a rischio) potranno richiedere una mascherina a persona, questa volta presso l’URP del Comune: dal lunedi al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, previo appuntamento telefonico (051/60.59.208 – 051/60.59.243 – 232) per evitare assembramenti e spostamenti non necessari.

Il Comune e la Regione Emilia-Romagna sono al lavoro per offrire ulteriori consegne e quindi nuove disponibilità di questi fondamentali dispositivi di protezione individuale, nel momento in cui dovessero esaurirsi.

Un ringraziamento alla “Sartoria San Lazzaro” per aver donato al Comune di Castenaso 300 mascherine in materiale TNT, robuste e lavabili ad alte temperature.