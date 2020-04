Dal Cral di Comune e Provincia diecimila euro per l’ospedale di Reggio

santa mariaIl Cral – Circolo ricreativo e sportivo dilettantistico aziendale dei lavoratori del Comune e della Provincia di Reggio Emilia scende in campo a sostegno dell’ospedale cittadino impegnato nella lotta al contrasto del Coronavirus con una donazione di 10 mila euro.

“Abbiamo voluto essere a fianco delle persone che in prima fila, tutti i giorni, combattono questo nemico nascosto con professionalità, energia, dedizione e coraggio – dice Sebastiano Milazzo, presidente del Cral – Il Consiglio ha pertanto deciso, già a metà marzo, di fare una donazione di 10mila euro all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per attività finalizzate al contrasto del contagio da Covid-19, invitando i propri soci a sostenere i servizi sanitari, fortemente impegnati nel fronteggiare tale emergenza. Speriamo che questo periodo termini al più presto per ritrovarci e abbracciarci, e per tornare, forse con maggiore saggezza e consapevolezza, al lavoro, allo sport, ai corsi, alle visite culturali e alle attività quotidiane”.

Da quasi 50 anni il Cral si occupa di organizzare attività culturali, formative, turistiche e sportive per i propri soci, la maggioranza dei quali dipendenti o pensionati dei due enti. E’ un piccolo servizio che raggiunge 1.600 soci e organizza ogni anno un centinaio di eventi, gite e corsi.

Oggi la tradizionale attività è ovviamente sospesa, gli uffici sono chiusi, anche se rispetto ai corsi di lingua alcuni docenti volenterosi proseguono online, lo sport lo si pratica in casa in attesa della ripresa.