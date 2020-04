Controlli Polizia Locale a Fiorano per l’emergenza Covid-19

Nei primi quindici giorni di aprile la Polizia locale di Fiorano Modenese ha effettuato oltre un centinaio di controlli su persone che circolavano in auto o a piedi nel territorio comunale, per verificare il rispetto dei decreti che impongono restrizioni ad attività e circolazione per contrastare il contagio di Covid -19.

Gli operatori in servizio hanno verificano i possibili assembramenti, le distanze di sicurezza nelle file per entrare negli esercizi commerciali (supermercati, farmacie e altri negozi). I controlli hanno riguardato anche il rispetto delle chiusure di attività e pubblici esercizi e le consegne a domicilio.

Le verifiche sono state intensificate, nel periodo pasquale, in via Fiandri, via Rio Salse, via Chianca, via del Ruvinello e in altre strade dove era possibile incontrare persone a piedi in spostamento, lontano dalla propria abitazione.

Sono state accertate 8 irregolarità, per cui sono state elevate sanzioni amministrative: 4 per per spostamenti di pedoni senza legittimazione, 4 per spostamenti con veicolo senza legittimazione.

La Polizia locale prosegue la sua attività di controllo quotidiana e invita i cittadini a segnalare eventuali assembramenti al numero di cellulare 329/3191700 e non attraverso social o mail, perchè l’intervento per essere efficace deve essere immediato. Nel caso nessun operatore della Polizia Locale in servizio sia contattabili, chiamare il 112.