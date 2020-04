Coldiretti: Pasqua in casa col menù a km zero

Se l’emergenza coronavirus costringe gli italiani a trascorrere la Pasqua in casa non per questo gli italiani intendono rinunciare ai piatti della tradizione. In soccorso arrivano gli agricoltori di Campagna Amica che, a fronte delle restrizioni agli spostamenti, si sono mobilitati per consegnare a domicilio frutta, verdura, formaggio, vino, prodotti da forno, conserve e anche la classica colomba pasquale.

A darne notizia è Coldiretti Modena nell’informare che in aiuto delle famiglie quest’anno arrivano anche i cuochi contadini con la consegna direttamente a domicilio dei menu tipici della tradizione. Gli agriturismi di Campagna Amica Terranostra si impegnano infatti a consegnare direttamente nelle case dei modenesi iI pranzo pasquale con piatti tipici della tradizione cucinati nel rispetto della stagionalità.

L’obiettivo della Coldiretti è garantire a tutti una tavola di Pasqua “apparecchiata” a casa direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro.

L’elenco delle aziende che effettuano consegna a domicilio della spesa e dei menù è disponibile sul sito www.modena.coldiretti.it