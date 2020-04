“Il volo del colibrì”. Storie di immaginazione civica dalle case di Bologna

Da giovedì 9 aprile arriva nelle case dei bolognesi “Il volo del colibrì”: un nuovo programma di social tv in streaming a cura del dipartimento Cultura e promozione della città del Comune di Bologna e Fondazione per l’Innovazione Urbana, in collaborazione con Radio Bologna Uno.

Ideata per sostenere il sistema sociale e sanitario cittadino durante l’emergenza coronavirus, la trasmissione web e radio promuove raccolte fondi solidali dedicate alla popolazione bolognese e agli ospedali Sant’Orsola, Maggiore e Bellaria ospitando in diretta sia personaggi famosi sia gente comune, tutti rigorosamente collegati via internet dalla propria abitazione.

Questo progetto è dedicato anche a tutte le persone che lavorano negli ospedali. La città è accanto a loro: è una città che li aiuta e che partecipa, stando a casa o svolgendo attività di volontariato. Sarà quindi anche l’occasione per informare medici, infermieri e il mondo sanitario in ascolto delle opportunità e dei servizi a loro disposizione come quelli proposti dalla Fondazione Sant’Orsola.

Il format racconta storie comuni di adattamento, lavoro, solidarietà. Storie quotidiane che descrivono come la nostra città sta reagendo all’emergenza. Prevede che esponenti del mondo della cultura, dello sport e dell’associazionismo insieme a medici, infermieri, artigiani, studenti, pensionati e altre figure dialoghino tra loro e con gli ascoltatori, per confrontarsi, scambiarsi consigli e indicazioni per essere utili e intrattenersi con musica, letture e storie di vita quotidiana. Verranno condivise informazioni di servizio sull’emergenza e buone pratiche.

“Vogliamo raccontare i sentimenti e le emozioni – dichiara l’assessore alla Cultura e all’Immaginazione civica Matteo Lepore – un progetto per essere al fianco di chi lavora nell’emergenza e offrire un punto di ascolto rivolto ai bolognesi. Il Volo del colibrì permetterà di raccontare la forza con la quale Bologna sta affrontando questa drammatica crisi restando unita nonostante il distanziamento, attraverso il senso civico e la partecipazione individuale di tanti”.

Ospiti d’eccezione della puntata di apertura del 9 aprile, il regista Pupi Avati, che ha recentemente lanciato un appello alla RAI per la revisione dei palinsesti televisivi in questo tempo sospeso dell’emergenza Covid-19 e Martina Grimaldi, una delle atlete bolognesi più rappresentative, pluricampionessa italiana, europea e mondiale di nuoto di fondo, bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012.

In un mix di informazioni di servizio ed intrattenimento, cuore della trasmissione saranno soprattutto le storie delle tante persone che si stanno prodigando per fronteggiare questo periodo così difficile. Ci saranno operatori dei reparti ospedalieri, ma anche imprese, esercenti, associazioni e singoli donatori che si mobilitano per aiutare chi ha bisogno in modi diversi, spesso inediti e creativi.

Alle storie straordinarie di solidarietà e resilienza di questi “lottatori” della speranza quotidiana, è dedicato il titolo della trasmissione “Il volo del colibrì” che si rifà alla bellissima fiaba africana, citata e condivisa da molti in questi giorni per invitare ognuno a contribuire al bene comune facendo la propria parte.

Il progetto nasce in continuità con l’Osservatorio emergenza Coronavirus avviato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di riflessione sull’oggi e sul futuro, in un momento che ci porta a fare i conti con uno scenario del tutto nuovo e inaspettato, dando voce ai cittadini, alle cittadine e alle varie comunità bolognesi in un vero e proprio racconto della città sulla città.

La trasmissione, della durata di 30 minuti, sarà disponibile in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione per l’Innovazione Urbana ogni martedì e giovedì alle ore 16 e verrà trasmessa in replica da Radio Bologna Uno la mattina successiva alle 12.

La conduzione della trasmissione è curata dai giornalisti Silvia Santachiara e Manfredi Campione.

Riferimenti per seguire la trasmissione “Il volo del colibrì”:

pagina Facebook FIU: https://www.facebook.com/FondazioneInnovazioneUrbana/

Radio Bologna Uno: FM 89.800