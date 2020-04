ANVA Confesercenti: il Comune di Vignola conferma il mercato settimanale di domani con i soli generi alimentari

Su sollecitazione di Anva Confesercenti Modena è arrivata la conferma dall’Amministrazione Comunale di Vignola: domani giovedì 9 aprile si svolgerà il mercato settimanale per i soli banchi di generi alimentari.

Il mercato avrà luogo all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo nei consueti orari, coerentemente con quanto disposto dall’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con la Presidenza della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile, che stabilisce: “…Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

Pertanto verrà regolamentato l’accesso dei cittadini, possibile unicamente dal cancello attiguo all’edicola, all’angolo tra Viale Mazzini e via Bellucci. Gli operatori del commercio ambulante dovranno rispettare strettamente le misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, così come previsto dalla vigente normativa.

ercato vignola