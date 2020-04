Unimore e il suo Centro Sportivo Universitario propongono l’attività sportiva on line

Unimore e Cus More supportano la campagna di comunicazione dell’Ufficio per lo Sport #DistantiMaUniti e la campagna #Sportacasa in questo particolare momento emergenziale che limita la possibilità di uscire per andare in palestra a fare sport.

Cus More propone a distanza, per tutti i tesserati CUS e, gratuitamente, a tutta la comunità Unimore, le abituali attività erogate in palestra da istruttori e istruttrici. Si tratta di attività da fare a casa e individualmente, per tenersi in forma.

Una “didattica sportiva” a distanza, innovativa e particolare, attraverso lezioni live erogate sui canali social del Centro Sportivo Universitario – CUS di Unimore https://www.facebook.com/cusmoreasd/ e https://www.instagram.com/cus_mo.re/ e video promozionali per l’approccio allo sport inteso come movimento e benessere.

“Nella situazione d’emergenza in cui ci troviamo, – afferma la professoressa Isabella Morlini, Delegata alla Sport di Unimore – anche l’attività sportiva per il benessere fisico e psicologico può essere di aiuto. Come sottolineato da Sport e Salute, l’obiettivo è quello di fornire a tutti un momento di svago e sport e al tempo stesso ribadire l’importanza di fare movimento invitando gli utenti a salvaguardare la propria salute e la forma fisica rimanendo a casa”.

Gli studenti e le studentesse, i dipendenti e tutta la comunità Unimore potranno usufruire di questa preziosa opportunità, nella consapevolezza che lo sport è, anche tra le mura di casa, un’attività rilevante per la propria salute e per cercare di guardare al futuro con fiducia.

Inoltre Unimore aderisce alla campagna #Sportacasa condividendo sul suo sito www.sport.unimore.it gli allenamenti quotidiani proposti da Sport e Salute e rende ancora più attivo il sito Welleness Unimore (http://wellness.unimore.it/) con proposte e iniziative per stili di vita sani, particolarmente utili in questo periodo.