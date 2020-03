Coronavirus. Per i ragazzi a casa arriva IntERvallo 182, programma quotidiano dedicato agli adolescenti su Lepida Tv

L’emergenza sanitaria ha portato grandi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti, in primo luogo dei ragazzi. Per occupare al meglio il tempo degli adolescenti in questo disorientante ma indispensabile stare a casa, l’assessorato alla Scuola della Regione Emilia-Romagna, insieme a Radio Immaginaria, la prima web radio degli adolescenti, e in collaborazione con Art-Er, Ufficio Scolastico Regionale e LepidaScpA, dalla prossima settimana, propone un programma quotidiano di edutainment, dal titolo “IntERvallo 182”.

Un magazine di 60 minuti che, grazie a interviste e materiale video, offre un momento di approfondimento su ambiente, scuola, formazione, lavoro, arte, musica, cultura, letteratura, storia, geografia, competenze digitali, tecnologia e innovazione, selezionando e raccontando le opportunità che Internet e la rete offrono oggi, a seguito dell’emergenza, Cofinanziato dal Fondo sociale europeo, IntERvallo 182 parla ai giovani anche di Europa e, con finalità orientativa, delle opportunità cofinanziate dai fondi europei per i giovani e i giovanissimi.

“Con questa iniziativa la Regione vuole dare un senso di comunità e mettere in condivisione le esperienze vissute dai giovani in questi lunghi giorni passati a casa- spiega l’assessore regionale alla Scuola, Paola Salomoni-. Utilizzeremo le tecnologie per avvicinare gli adolescenti, che sono la fascia d’età che più soffre della forzata mancanza di socialità di questo periodo, cercando di mettere in valore il tempo con una offerta a loro dedicata che offra un ‘intervallo’ di riflessione quotidiana”.

“La questione educativa del tempo del Coronavirus- afferma il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Versari- è quella di trovare le parole con cui narrarlo. Perché solo attraverso la parola se ne può prendere coscienza. Per questo ‘IntERvallo 182’ è utile: perché può aiutare gli adolescenti, con i paradigmi comunicativi che gli sono propri, a dare parole alla realtà che stanno vivendo e con ciò a conoscerla”.

La parola “intervallo” indica la distanza che intercorre fra due oggetti, fra due persone, ma è anche lo spazio di tempo che separa due momenti diversi. IntERvallo 182 – con la E e la R maiuscole – è l’intervallo a cui è stata costretta la società per fermare il contagio ed è la distanza di sicurezza, pari a 182 cm, a cui ciascuno di noi è costretto nelle relazioni con le persone. Ma è anche, in una sorta di continuità con le lezioni scolastiche a distanza, un intervallo di ricreazione che utilizza il linguaggio dei giovani per trasmettere loro fiducia, stimoli e contenuti educativi.

Il format utilizza materiale di archivio della Regione Emilia-Romagna e di Radio Immaginaria. Può contare sulla collaborazione degli atenei regionali che si sono resi disponibili a mettere in campo i loro docenti per interviste o brevi lezioni divulgative. Interviste e lezioni sono realizzate da remoto. Da lunedì 3 aprile in collegamento telefonico quotidiano, affiancherà gli speaker di Radio Immaginaria Federico Taddia, giornalista, autore e conduttore radiofonico e televisivo di importanti programmi di divulgazione culturale e scientifica (tra gli altri, Sport Stories su Rai Gulp, L’altra Europa su Radio24, Nautilus su RaiScuola).

Il programma trova spazio nella fascia pomeridiana, dalle ore 15 alle ore 16 dei giorni feriali da lunedì prossimo, ogni giorno dal lunedì al venerdì, all’interno del palinsesto in simulcast di Lepida TV, nel flusso TV sul canale 118 del DT Emilia-Romagna, in VOD sul Sito Lepida, in streaming web sul canale you tube di Lepida e sul sito regionale ER Scuola.