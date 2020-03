Emergenza Coronavirus: i servizi attivati a Sasso Marconi per i cittadini in difficoltà

Sono diversi i servizi attivati a Sasso Marconi a favore delle persone sole, fragili e dei cittadini che si trovano in difficoltà nell’affrontare questa prolungata fase di emergenza.

Consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci

Diverse attività commerciali di Sasso Marconi si sono rese disponibili ad effettuare il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e beni di prima necessità. Il servizio è rivolto in particolare alle persone anziane e/o con fragilità, che possono così evitare di uscire di casa per fare la spesa e acquistare beni essenziali. Le farmacie del territorio hanno a loro volta attivato un servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio (sia farmaci da banco che su medicinali prescrizione medica).

Per sapere quali sono le attività che effettuano il servizio di consegna a domicilio, consultare il sito internet del Comune di Sasso Marconi al link https://bit.ly/2y4V0Vu, dove sono indicate anche le zone del territorio in cui viene effettuata la consegna e gli eventuali costi aggiuntivi applicati per il servizio.

N.B: l’elenco delle attività sul sito web del Comune viene periodicamente aggiornato

Supporto psicologico

“Psicologi per i Popoli”, associazione di psicologi volontari che operano nelle situazioni di emergenza, ha attivato uno spazio di ascolto telefonico gratuito rivolto a persone che si sentono sole, impaurite o preoccupate. Un team di esperti psicologi è a disposizione per fornire consigli utili ad affrontare queste difficili giornate e aiutare i cittadini, in particolare gli over 65, a superare il senso di solitudine.

I numeri da chiamare sono due: 327 5688672 (tutti i giorni, domenica inclusa, dalle 14 alle 18) e 338 1064232 (lunedì-venerdì dalle 11 alle 13).

Infoline Comune

L’Amministrazione comunale ha attivato due linee telefoniche dedicate a tutti coloro che necessitano di informazioni o desiderano segnalare un’esigenza specifica.

I numeri da contattare sono lo 051 6758333 o lo 051 6758444, gli operatori comunali rispondono tutti i giorni, domenica inclusa, dalle ore 8.30 alle 18.

Per la raccolta di richieste e necessità delle persone più fragili, già seguite dai Servizi Sociali, è sempre attivo lo Sportello Sociale del Comune, tel. 051 843536 (sportellosocialesassomarconi@ascinsieme.it).

All’indirizzo e-mail dello Sportello Sociale può fare riferimento anche chi ha difficoltà a comunicare verbalmente (es. persone sordomute), per segnalare un’esigenza particolare o la necessità di ricevere a domicilio farmaci e/o generi alimentari.

Ricordiamo che fino al 4 aprile il Municipio resta aperto dal lunedì al venerdì, h. 8.30-12.30. Negli orari di apertura, chi si presenta in Comune deve comunque citofonare all’ufficio “@TUxTU Comunica” o alla Segreteria del Sindaco spiegando il motivo della richiesta di accesso: saranno accolte solo le richieste effettivamente urgenti. Invitiamo i cittadini a recarsi negli uffici comunali solo in caso di reale necessità, privilegiando un contatto telefonico o via mail e l’utilizzo dei servizi online disponibili sul sito internet del Comune.