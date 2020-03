arabinieri carpiNell’ambito dei controlli effettuati ieri in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei comuni di Carpi, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero, complessivamente sono state denunciate per violazione dei provvedimenti dell’Autorità 15 persone, alcune in circolazione nel centro urbano, altre a bordo di veicoli, sempre senza alcuna necessità.