Pizza per i sanitari dell’Ospedale di Baggiovara

Proseguono i gesti di generosità nei confronti del personale sanitario impegnato nella lotta al COVID19. Due pizzerie, una di Casinalbo e una di Levizzano Rangone hanno deciso di donare i loro prodotti all’Ospedale di Baggiovara.

La scorsa settimana è cominciata la distribuzione giornaliera a pranzo da parte diRistoPizza Piccadilly di Casinalbo, che durerà sino alla conclusione della crisi. “In questo momento di crisi e di difficoltà vogliamo esprimere la nostra riconoscenza a quanti sono in prima linea e sopportano il peso di questa situazione. Lo facciamo con quello che sappiamo fare, siamo una pizzeria di ragazzi giovani che hanno deciso di riaprire la stessa per aiutare a nostro modo chi si sta prodigando con tanta abnegazione” ha spiegato l’amministratore Simon Fistill.

Sabato 21 marzo, la Pizzeria Regina di Levizzano Rangone ha consegnato pizze per il personale. “Siamo una pizzeria nel cuore di Levizzano. Voi rischiate la vita per noi, noi nel nostro piccolo cerchiamo di ringraziarvi con un piccolissimo gesto sperando che Per un attimo possiate dimenticare anche voi questo periodo”. Ha spiegato la titolare Flavia Lima.

“Siamo molto grati alla sensibilità dei benefattori – ha voluto commentare Direttore Amministrativo Lorenzo Broccoli – è bello sapere di avere la cittadinanza vicina in questa battaglia”.