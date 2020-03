L’associazione d’amicizia italo-cinese di Modena dona al comune di Mirandola 4000 mascherine

4000 mascherine protettive, quelle che l’associazione d’amicizia italo-Cinese ha donato nei giorni scorsi al Comune di Mirandola. A consegnarle direttamente al Sindaco Alberto Greco ed al Comandante della Polizia Locale dell’UCMAN Gianni Doni un paio di rappresentanti dell’associazione stessa.

“Sicuramente quanto di più utile ed indispensabile in questo momento – ha affermato, ringraziando, il sindaco Alberto Greco, al momento di ricevere i cartoni contenenti le mascherine – Un dono doppiamente apprezzato: perché ci permette di fare fronte alle necessità che abbiamo e quindi di distribuirle al personale del Comune ma non solo. E per il gesto che fa emergere e rafforza quello spirito di collaborazione finalizzato in questo caso all’impegno di contenere la diffusione del virus”.

Delle 4000 mascherine protettive consegnate al Comune, 2000 sono destinate al personale medico ed infermieristico dell’ospedale di Mirandola Santa Maria Bianca, 600 all’Asp, 1000 al personale di tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio e le rimanenti circa 400 al Comune.