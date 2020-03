Carpi, fermato per un controllo dichiara: “Sono andato a comprare la droga”

Fermato ieri sera nell’ambito dei controlli volti a limitare la diffusione del contagio, un uomo di mezza età del posto alla richiesta di fornire una giustificazione plausibile per quello spostamento, ha dichiarato di essersi messo ala giuda per “andare a comprare dell’hashish”. Così i militari, dopo averlo perquisito ed avergli trovato una ventina di grammi di sostanza, lo hanno denunciato sia per il possesso dello stupefacente, sia per no aver osservato il divieto di mobilità sancito dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri.