Polizia Locale ed emergenza Corona virus, il bilancio dei primi giorni di controlli a Vignola

Sono iniziati il 12 marzo scorso e stanno proseguendo tuttora i controlli sul territorio dell’Unione “Terre di Castelli” da parte del Corpo Unico di Polizia Locale, volti a verificare l’osservanza del DPCM dell’11 marzo 2020, che limita gli spostamenti sulle strade a casi di assoluta necessità (indifferibili motivi di lavoro, di salute, etc.).

Tutti i giorni sono dedicate a questo servizio 3 diverse pattuglie, con tutti gli agenti dotati di apposite mascherine.

Nei primi 5 giorni di controlli, sono stati fermati complessivamente 252 veicoli e 44 persone a piedi. A seguito delle verifiche sono state denunciate 8 persone, tutte di nazionalità albanese, per inosservanza del DPCM dell’11 marzo 2020. Gli agenti sono intervenuti in particolare ieri sera a Brodano, presso il cortile di una casa indipendente, dove la sola persona che vi risiedeva regolarmente aveva invitato a bere in giardino altre 7 persone sue connazionali. La polizia locale ha denunciato tutti e 8 per inosservanza del Decreto.

Per quanto riguarda gli altri controlli, la maggior parte degli automobilisti fermati si stava spostando per lavoro. E’ stata immediatamente verificata la veridicità delle dichiarazioni di un cittadino che si stava spostando per motivi di salute, e anch’egli è risultato in regola.

Sono già stati effettuati inoltre anche diversi controlli lungo il Percorso Sole, per verificare che le persone presenti rispettino la distanza di sicurezza di almeno un metro e per intervenire in caso di assembramenti.

I controlli stanno continuando anche in queste ore. Per informazioni e per denunciare situazioni di assembramenti di persone, si può contattare lo 059 776000 o il numero verde 800993099.